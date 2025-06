Calciomercato Inter chi sarà il nuovo allenatore nerazzurro dopo Inzaghi? Tutti i nomi sul piatto

Con l'addio di Simone Inzaghi, l'Inter è in cerca del suo nuovo condottiero, e le voci si fanno sempre più insistenti. I nomi sul piatto sono tanti, ma chi sarà il prescelto per riportare i nerazzurri al vertice? In un momento in cui il calciomercato si infiamma, la scelta dell’allenatore potrebbe rivelarsi cruciale non solo per la squadra, ma anche per rigenerare l’entusiasmo dei tifosi. Rimanete sintonizzati!

Calciomercato Inter, dopo l'addio di Inzaghi, la società nerazzurra sonda diversi profili per la panchina: i dettagli. Dopo l'addio di Simone Inzaghi, la dirigenza nerazzurra sta intensificando le ricerche per decidere il nuovo nome che siederà sulla panchina dell' Inter per la stagione 20252026. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, entrambe le piste che portano a Roberto De Zerbi e Cesc Fabregas sono attualmente valide, ma c'è una preferenza emergente all'interno della dirigenza nerazzurra. Giuseppe Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, infatti, sembrerebbe aver mostrato un interesse maggiore per De Zerbi, noto per il suo approccio innovativo e offensivo al gioco.

Inter, in uscita #Bisseck. Ci sono stati sondaggi dall'estero, tra cui anche #Premier.Intanto si aspetta di risolvere il nodo legato a #Inzaghi.#Calciomercato Leggi la discussione

