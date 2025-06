Calciomercato Fiorentina chi sarà il prossimo vice Kean? La dirigenza viola ha messo nel mirino quel giocatore

La Fiorentina è in cerca del vice Kean, un tassello fondamentale per il puzzle viola. In un mercato che punta sempre più su giovani promesse pronte al grande salto, la dirigenza ha messo gli occhi su un profilo intrigante. Questo movimento non solo evidenzia l'ambizione della squadra, ma si inserisce anche nel trend crescente di investire in talenti emergenti. Chi sarà il prossimo talento a indossare la maglia viola? La curiosità cresce!

Calciomercato Fiorentina, continua a muoversi la ricerca del famoso vice Kean. Ecco la situazione con un profilo osservato attentamente Il calciomercato Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato, alla ricerca di profili giovani, talentuosi e già pronti per il salto di qualità. Tra i nomi più seguiti in queste settimane c'è quello di Cristian .

