Calciomercato estivo | strategie e obiettivi delle società di terza serie

Giugno segna l'avvicinarsi del calciomercato estivo, e le società di terza serie si preparano a muovere pedine strategiche per migliorare la propria rosa. L’attenzione è rivolta al sodalizio amaranto, che ha già un organigramma chiaro in vista delle operazioni ufficiali dal 1 luglio. Sarà interessante vedere come queste scelte influenzeranno il panorama calcistico, in un contesto dove ogni mossa può fare la differenza!

di Luca Amorosi L'inizio di giugno significa che manca meno di un mese all'inizio ufficiale del calciomercato estivo. Le società di terza serie, tra cui l', potranno ufficializzare operazioni o intavolare trattative alla luce del sole solo dal 1 luglio e fino al 1 settembre. Il sodalizio amaranto, tuttavia, ha già un organigramma delineato per la parte tecnica (allenatore e direttore sportivo) e cercherà di sfruttare questo vantaggio rispetto a quelle società che invece devono riempire delle caselle o che devono ancora completare la stagione, come Ternana e Pescara, avversarie del Cavallino nel girone, che si giocano in questi giorni l'ultimo posto in B.

