Calciomercato com – Milan-Al Hilal intesa per Theo Hernandez Cambiaso prima idea per sostituirlo | Primapagina

Il Milan è in fermento: intesa raggiunta con l'Al Hilal per Theo Hernandez, un colpo che potrebbe rivoluzionare le dinamiche della squadra rossonera. E mentre i tifosi si interrogano su chi prenderà il suo posto, Cambiaso emerge come il primo nome sulla lista. Con il calciomercato che entra nel vivo, ogni decisione potrebbe essere cruciale per la prossima stagione. Rimanere aggiornati è fondamentale!

Milan-Al Hilal, intesa per Theo Hernandez. Cambiaso prima idea per sostituirlo. Daniele Longo e Federico Albrizio. Grandi manovre al Milan, si lavora per la svolta a sinistra e la trattativa per la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita nel vivo. E c'è già un nome per sostituirlo: Andrea Cambiaso. Sono ore frenetiche in casa rossonera, l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo ha dato un impulso alle operazioni del club, a partire dall'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina.