Calciomercato Bologna Sartori pronto a fare il grande salto! Seguiti attentamente quei predestinati in Argentina

Il Bologna Calcio si prepara a un calciomercato da sogno! Il direttore sportivo Sartori punta su giovani talenti argentini, seguiti con attenzione dagli osservatori. In un momento in cui i club italiani cercano di rinforzarsi con talenti emergenti, il Bologna non vuole restare indietro. L’attenzione ai “predestinati” potrebbe rivelarsi la chiave per un salto di qualità nella prossima stagione. Sarà il Bologna la sorpresa del campionato?

Calciomercato Bologna, Sartori vuole fare le cose in grande: seguiti quei profili argentini per potenziare ulteriormente la rosa rossoblu Per il calciomercato Bologna è tempo di scelte decisive, tra rinnovi contrattuali e strategia per il mercato in entrata. Il club rossoblĂą, reduce da stagioni sempre piĂą convincenti e da una crescita strutturale evidente, non intende . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Sartori pronto a fare il grande salto! Seguiti attentamente quei predestinati in Argentina

Leggi anche Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

Segui queste discussioni sui social

Calciomercato Roma, Krstovic apre all’addio: “Sono vicino a lasciare il Lecce”#Calciomercato #Ultima #giallorossi #asroma #asromanewsh24 #dajeroma net/calciomercato-roma-krstovic-apre-alladdio-sono-vicino-a-lasciare-il-lecce/ Leggi la discussione

Inter, in uscita #Bisseck. Ci sono stati sondaggi dall'estero, tra cui anche #Premier.Intanto si aspetta di risolvere il nodo legato a #Inzaghi.#Calciomercato Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Bologna, tra chi resta e chi va: ecco i cinque "intoccabili" di Italiano | OneFootball

onefootball.com scrive: Sartori e Di Vaio sono già a caccia di talenti e nel calciomercato si sa, possono esserci sorprese. La grande annata si è fatta guardare dagli occhi di mezza Europa, ma tra acquisti e cessioni la ...

Calciomercato Bologna, deciso il futuro di Lucumi? Ecco il piano rossoblu in vista dell’estate

Come scrive calcionews24.com: Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Lucumi. Intanto i rossoblu pensano già al sostituto. Ecco le novità Il destino di Jhon Lucumí al calciomercato Bologna è sempre più legato alle sue decis ...

Calciomercato Bologna, Italiano e la lista dei calciatori intoccabili per la prossima stagione

Secondo ilrestodelcarlino.it: Vincenzo Italiano definisce i 'Big Five' del Bologna: Beukema, Freuler, Ferguson, Orsolini e Castro sono intoccabili ...