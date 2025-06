Calciomercato al via la finestra speciale | i movimenti in vista del Mondiale per Club e non solo

Il calciomercato è ufficialmente aperto e l’eccitazione è palpabile! Questa finestra speciale, coincidente con il Mondiale per Club, offre a tutte le squadre di Serie A un’opportunità unica per rinforzarsi. Non solo Inter e Juventus, ma ogni club può cogliere l'occasione per svoltare la propria stagione. Chi riuscirà a fare il colpo del secolo? Rimanete sintonizzati, il gioco è appena iniziato!

Non riguardano soltanto Inter e Juventus i movimenti delle squadre di Serie A, in questa speciale finestra di calciomercato, aperta a causa del Mondiale per Club. Con l’inizio del mese di giugno prende il via la prima finestra del calciomercato estivo. Si tratta di un caso inedito, deciso a causa del Mondiale per Club e durerà fino al 10 di questo mese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

