Calcio Uisp | al Pellegrini il Girone Promozione retrocessioni e finali playoff

Il campionato di calcio a 7 Uisp della Spezia riserva sempre emozioni indimenticabili! La vittoria del Pellegrini Gomme nel Girone Promozione segna un momento epico, mentre la Locanda Alinò si afferma campione provinciale. In un contesto sportivo sempre più competitivo, i playoff e playout diventano il palcoscenico perfetto per le sorprese. Chi avrà la meglio nelle ultime sfide? Rimanete sintonizzati per scoprire i prossimi colpi di scena!

La Spezia, 3 giugno 2025 – Ancora verdetti, dopo l'ultima giornata e con le prime tappe di playoff e playout nel campionato calcistico a 7 a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nella stagione che ha incoronato quale campione provinciale la Locanda Alinò, arriva la vittoria nel Girone Promozione del Pellegrini Gomme, con Saja retrocesso nel Girone 2, e i playout tra Aurora Ponteggi e Ristorante Pin Bon e tra Good Boys e Sporting Bacco. GIRONE PROMOZIONE Locanda Alinò-Aurora Ponteggi 4-0 per numero insufficiente di giocatori, Ristorante La Gira O.F. Chelli-Real Chiappa 8-2 (Corvi Dl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp: al Pellegrini il Girone Promozione, retrocessioni e finali playoff

Leggi anche Finale calcio Uisp: a Empoli vince Vitolini sul Real Isola, la festa di un paese intero - Il Vitolini trionfa nella finale di calcio UISP, battendo il Real Isola e portando la gioia in un intero paese.

Segui queste discussioni sui social

Roma, fari puntati su Karim Konaté: l’attaccante ivoriano del Salisburgo nel mirino giallorosso#Calciomercato #Notizie #Asroma #Asromanews #Calcio #Calciomercatoasroma #Calciomercatoroma #Featured #Konat #Roma #Romanews #Salisburgo #romagi… Leggi la discussione

Roma, perché Gasperini ha accettato e la coincidenza con Mourinho - Il nuovo tecnico ha chiesto rassicurazioni ai Friedkin prima di trovare l'accordo: vuole una squadra competitiva #Calcio #Roma #Gasperini #corrieredellosport #asroma #asro… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Calcio Uisp: al Pellegrini il Girone Promozione, retrocessioni e finali playoff

Secondo lanazione.it: Finali playout: Delta del Caprio-Armaneto 2-2 (Staghezza D., Venuti M.; Bertone M., Conca P.), Armaneto retrocesso nel Girone 3; Sarzanello-Asd Fuoricampo La Foce 2-1 (La Terra T., Serio A.; Cancogni ...

Calcio Uisp a 11: alla Serra la Supercoppa, retrocede il Cpo Ortonovo

Da lanazione.it: Per quanto riguarda lo spareggio salvezza il Blues Boys supera il Cpo Ortonovo per 3-1 (Giovannelli S., Conserva A., El Ammari M.; Valsuani L.) e lo fa retrocedere nel Girone 2. Intanto La Serra ...

Calcio Uisp: Veppo, Comano e Pallerone promossi, via a playoff e playout

Secondo msn.com: Nel campionato a 7 della Lega della Spezia e della Valdimagra cala il sipario sulla regular season dei Gironi 2 e 3 ...