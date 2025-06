Calcio Uisp a 11 | alla Serra la Supercoppa retrocede il Cpo Ortonovo

La semifinale di andata dei playoff di calcio UISP tra Sarzana e Real Chiappa si è conclusa in parità, portando tensione e attesa. Con la Serra pronta a difendere il titolo nelle prossime settimane, il campionato di quest'anno si fa sempre più avvincente. Chi avrà la meglio? L’emozione cresce mentre i tifosi sognano la conquista dello scudetto, un traguardo che rappresenta non solo sport, ma anche comunità e passione. Non perdere il ritorno!

La Spezia, 3 giugno 2025 – Finisce in parità la semifinale di andata dei playoff tra Sarzana e Real Chiappa, a segno Giubasso per i primi e Agrifoglio per i secondi. Dopo il ritorno di questa settimana, si deciderà chi affronterà la Serra, prima nella regular season, per conquistare lo scudetto del campionato calcistico a 11 a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Per quanto riguarda lo spareggio salvezza il Blues Boys supera il Cpo Ortonovo per 3-1 (Giovannelli S., Conserva A., El Ammari M.; Valsuani L.) e lo fa retrocedere nel Girone 2. Intanto La Serra supera il Pegazzano e così si aggiudica la Supercoppa.

