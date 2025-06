Calcio | moglie Inzaghi addio che pesa come un macigno

Il calcio è fatto di scelte, ma l’addio di Simone Inzaghi all’Inter pesa come un macigno. Gaia Lucariello, sua moglie, rivela emozioni contrastanti: “Ogni ciclo ha un inizio e una fine”. Questo momento segna non solo la carriera di un allenatore, ma anche un'epoca per i tifosi interisti, in cerca di nuove speranze. Riuscirà Inzaghi a scrivere un nuovo capitolo altrove? La risposta potrebbe sorprenderci!

Torino, 3 giu. (LaPresse) – “La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine”. Così Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, in merito all’addio del marito all’Inter, ufficializzato oggi. “Come moglie, cerco sempre di dare i consigli giusti e oggi, anche se il cuore avrebbe scelto diversamente, il consiglio era di voltare pagina”, ha scritto su Instagram. “Questi quattro anni con l’Inter sono stati magnifici. Questo addio pesa come un macigno. Porterò questi anni nel cuore, per sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: moglie Inzaghi, addio che pesa come un macigno

Inzaghi e Baroni vicini dopo l'espulsione è l'essenza del calcio. Ha ragione la moglie di Simone - Inzaghi e Baroni vicini dopo l'espulsione incarnano l'essenza del calcio, come ha giustamente osservato la moglie di Simone.

