Calcio giovanile otto squadre in campo | seconda edizione per la Fcr Esordienti Cup

Domenica, il campo si animerà per la seconda edizione della “Fcr Esordienti Cup”, un torneo che celebra il talento giovanile del calcio. Otto squadre di giovani promesse si sfideranno, testimoniando un trend in crescita: la valorizzazione dei campioni di domani. Dietro ogni passaggio e tiro, ci sono sogni e ambizioni che potrebbero riscrivere la storia del calcio. Non perdere l’occasione di vedere i futuri talenti in azione!

Domenica si disputerà la seconda edizione del torneo “Fcr Esordienti Cup” dedicata alla categoria Esordienti 20122013. Parteciperanno Accademia Calcio Cesena, Forlimpopoli Calcio 1928, Pianta 1960, Bellaria Igea Marina 1956, Forlì Football Club 1919, Edelweiss Jolly 1946 e San Pietro in Vincoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Calcio giovanile, otto squadre in campo: seconda edizione per la Fcr Esordienti Cup

