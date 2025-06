Calcio femminile poker delle azzurre contro il Galles in Nations League! C’è la permanenza in Lega A

Le azzurre del calcio femminile scrivono la storia: un poker spettacolare contro il Galles che garantisce la permanenza in Lega A della Nations League. In un momento in cui il calcio femminile guadagna sempre più visibilità e rispetto, la vittoria per 4-1 rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma un passo avanti per l'intero movimento. L'orgoglio e la determinazione delle giocatrici illuminano un futuro brillante!

Serviva una vittoria alla Nazionale italiana di calcio femminile e questa è arrivata nell'ultimo turno della fase a gironi di Nations League. Nel Gruppo 4 della Lega A, le azzurre affrontavano al Swansea Stadium il Galles e l'obiettivo è stato centrato in maniera convincente. La formazione allenata da Andrea Soncin si è imposta per 4-1, chiudendo nei fatti la partita già nella prima frazione e gestendola nella ripresa. A sbloccare il risultato dopo 9? è stata Elena Linari. Al 21? Cristiana Girelli ha gonfiato la rete e sul finire del primo tempo sono arrivate le altre due realizzazioni: Sofia Cantore al 41? e sempre una scatenata Girelli al 45+5?.

Calcio femminile, poker delle azzurre contro il Galles in Nations League! C'è la permanenza in Lega A

