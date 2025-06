Calcio femminile Andrea Soncin | Grandissima prestazione delle ragazze approccio corretto

La Nazionale femminile di calcio conquista il cuore dei fan con una prestazione eccezionale, grazie all'approccio deciso di Andrea Soncin. Nonostante il sogno Finale sfumato, le azzurre hanno dimostrato che il talento e la determinazione possono fare la differenza. Questo risultato non è solo un passo avanti nel loro percorso, ma un segnale forte: il calcio femminile sta emergendo come una forza da non sottovalutare. Un futuro luminoso attende le nostre campionesse!

Si è concluso con una vittoria rotonda il percorso della Nazionale italiana di calcio femminile nell’edizione 2025 della Nations League. Tramontato il sogno delle Finals, il cui è pass è stato conquistato dalla Svezia, le azzurre andavano in cerca dei tre punti per assicurarsi il secondo posto nel Gruppo 4 della Lega A e quindi guadagnarsi la permanenza. Un 4-1 per le azzurre contro il Galles questa sera, con Cristiana Girelli grande protagonista di una doppietta. Attraverso i canali ufficiali della FIGC, Soncin ha fatto il bilancio della situazione, sottolineando la bontĂ della prova sciorinata al Swansea Stadium. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Grandissima prestazione delle ragazze, approccio corretto”

