Calcio Di Lorenzo suona la carica | Haaland? Noi abbiamo il portiere più forte del mondo

La Nazionale italiana è pronta a sfidare la Norvegia in un match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Di Lorenzo lancia la carica, mentre Haaland rappresenta una sfida formidabile. Ma c’è un asso nella manica: il nostro portiere, considerato il più forte del mondo. In un periodo in cui il calcio è più che mai un simbolo di rinascita, gli azzurri sono determinati a scrivere la storia. Non perderti questo confronto!

Inutile girarci intorno. Per la Nazionale italiana non sarà una sfida come le altre quella contro la Norvegia, pianificata alle 20:45 di venerdì 6 giugno e valida come confronto inaugurale per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2026 di calcio. Gli azzurri infatti dovranno scendere in campo con una forma mentis precisa, consapevoli di non poter sbagliare davvero più nulla dopo aver mancato clamorosamente la rassegna iridata per due edizioni consecutive. Un debutto tutt’altro che semplice per gli uomini di Luciano Spalletti che, per l’occasione, dovranno fare i conti con un reparto offensivo di prim’ordine, complice la presenza dello spauracchio Erling Haaland e di Alexander Sørloth. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Di Lorenzo suona la carica: “Haaland? Noi abbiamo il portiere più forte del mondo”

