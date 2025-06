Calcinari per il rilancio della città

Gionata Calcinari alza la voce per il rilancio della città, mettendo in discussione le promesse elettorali di manutenzione. Con 300mila euro in bilancio, la trasparenza è fondamentale: "La propaganda non fa bene alla città", avverte. In un'epoca in cui l'attenzione alla sostenibilità urbana è cruciale, il tema delle manutenzioni diventa centrale per la fiducia dei cittadini. Sarà interessante vedere come questo dibattito influenzerà le prossime scelte elettorali.

"E’ vero, il bilancio non è di facile comprensione, ma la propaganda non fa bene alla città" esordisce il candidato sindaco Gionata Calcinari chiarendo la questione delle manutenzioni ‘mancate’ nonostante i 300mila euro previsti in bilancio, come dichiarato dal suo competitor Rossano Orsili. "I soldi per le manutenzioni non ci sono. Basta fare un giro per la città e vedere le condizioni pietose di tante strade. Solo nel 2025 sono stati tagliati oltre 100mila euro rispetto al 2024 per le manutenzioni delle strade e dei beni immobili. Per noi sarà prioritario, urgente, immediato, invertire la tendenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcinari per il rilancio della città

Cosa riportano altre fonti

