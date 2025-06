Calciatori del Napoli e del Roma alla festa di Miriam Sette moglie di Spinazzola - foto

Una serata di gala e amicizia ha illuminato il Labelon: Miriam Sette, moglie del talento della Roma Leonardo Spinazzola, ha festeggiato il suo compleanno circondata da volti noti del calcio italiano. Un evento che non solo celebra l'amore, ma sottolinea anche la rivalità amichevole tra Napoli e Roma, riflettendo un trend di unità tra squadre nella vita privata. Scopri quali sorprese hanno riservato i campioni!

Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, centrocampista del Napoli campione d'Italia, ha festeggiato il compleanno con una frizzante serata al Labelon. Tanti gli amici della coppia presenti, tutti rigorosamente vestiti di bianco, tra cui molti giocatori, del Napoli e della Roma.

