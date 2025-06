Calci pugni e morsi alla moglie davanti ai figli di 3 e 10 anni | arrestato dai carabinieri a Mantova

Un dramma familiare si è consumato a Moglia, dove un uomo è stato arrestato per aver aggredito la moglie davanti ai loro figli piccoli. Questo triste episodio si inserisce in un contesto allarmante: la violenza domestica è in aumento, e spesso avviene sotto gli occhi innocenti dei più vulnerabili. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il supporto alle vittime. La sicurezza delle famiglie deve essere una priorità!

È successo all'interno di un appartamento di Moglia (Mantova) nella serata di domenica 1 giugno. La donna, 44 anni, durante l'aggressione si è chiusa a chiave in una stanza con i figli e ha chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche "Ti ammazziamo di botte". I sinti prendono a calci e pugni la troupe di Striscia la notizia - Un'aggressione shock ha colpito la troupe di Striscia la Notizia, con l'inviata Rajae Bezzaz nel mirino degli occupanti sinti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calci, pugni e morsi alla moglie davanti ai figli di 3 e 10 anni: arrestato dai carabinieri a Mantova

Scrive fanpage.it: È successo all’interno di un appartamento di Moglia (Mantova) nella serata di domenica 1 giugno. La donna, 44 anni, durante l’aggressione si è chiusa a chiave in una stanza con i figli e ha chiamato i ...

Bastonate al figlio disabile per una felpa rotta, morsi e calci alla moglie: militare condannato a 4 anni per lesioni aggravate

Come scrive open.online: Le minacce alla moglie: «Ti devi fare schifo». I morsi e le violenze per ricevere dichiarazioni ... E poi inizia a rivolgere la sua violenza anche verso i figli. Calci, pugni, denti rotti per le ...

Calci e pugni alla moglie e alla figlia di 13 anni, arrestato

ansa.it scrive: Ieri sera l'uomo ha iniziato a picchiare tutt'e due con calci e pugni, tanto da causare alla moglie la frattura di una costola. Qualcuno, sentendo le urla, ha chiamato il 112. I carabinieri delle ...