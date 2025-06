Calci e pugni durante l’assemblea del condominio di Torino visitato da Giorgia Meloni | condannati tre residenti

Il clima di tensione che pervade alcune comunità italiane trova una nuova drammatica espressione nel condominio di corso Regina Margherita a Torino, noto come "palazzo dello spaccio". Qui, un'assemblea si trasformò in un violento scontro fisico, culminato oggi nella condanna di tre residenti. Questo episodio non è solo un fatto isolato, ma riflette un trend crescente di conflittualità nei contesti urbani, sollevando interrogativi sul futuro della convivenza civile.

Era il 2021 quando un’assemblea nel “palazzo dello spaccio”, come è soprannominato il condominio di corso Regina Margherita 162 a Torino, finiva tra violenze, calci e pugni. Oggi, martedì 3 giugno 2025, tre persone sono state condannate a quattro anni di carcere. La sentenza Il verdetto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Calci e pugni durante l’assemblea del condominio di Torino visitato da Giorgia Meloni: condannati tre residenti

