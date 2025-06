Calci e pugni a una donna la polizia sfonda la porta dell' appartamento e interrompe la brutale aggressione | arrestato 30enne

Un grido d’aiuto risuona nel cuore della città: una donna vittima di violenza, salvata all'ultimo momento grazie alla prontezza di un vicino e all'intervento tempestivo della polizia. Questo episodio mette in luce una realtà drammatica e sempre più presente: la violenza domestica non ha confini. È fondamentale che tutti noi restiamo vigili e pronti a denunciare! La sicurezza è un diritto, non un privilegio.

Solamente la chiamata di un vicino di casa e il pronto intervento della polizia hanno salvato una donna dalla brutale aggressione che stava subendo da parte di un 30enne in un'abitazione del centro città. Erano circa le 6.20 del 25 maggio quando le volanti si sono portate, dopo una segnalazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Calci e pugni a una donna, la polizia sfonda la porta dell'appartamento e interrompe la brutale aggressione: arrestato 30enne

Leggi anche "Ti ammazziamo di botte". I sinti prendono a calci e pugni la troupe di Striscia la notizia - Un'aggressione shock ha colpito la troupe di Striscia la Notizia, con l'inviata Rajae Bezzaz nel mirino degli occupanti sinti.

Ne parlano su altre fonti

Baby gang aggredisce i carabinieri con calci e pugni; Calci e pugni tra ragazzi, ed ora anche un coltello: petizione per avere più sicurezza davanti alla scuola; Palermo, violenza al pronto soccorso: infermiere aggredito con calci e pugni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calci, pugni e morsi alla moglie davanti ai figli piccoli: lei si rifugia coi bambini in una stanza e chiama i soccorsi in lacrime

Secondo msn.com: Una violenta aggressione davanti ai due figli piccoli. È successo nella serata di domenica, 1 giugno, in un appartamento di Moglia, un piccolo comune in provincia di Mantova. Qui un ...

Picchia la madre con calci, pugni e colpi di scopa: ARRESTATO

Segnala casertace.net: La Squadra Volante, dopo segnalazione al numero di emergenza 113, è intervenuta in soccorso di una donna, per un’aggressione da parte del figlio convivente, con schiaffi e calci e un manico di scopa.

Calci e pugni all’ospedale Cervello: “Violenza gratuita inaccettabile”

Lo riporta livesicilia.it: PALERMO – Esplode ancora una volta la violenza in un ospedale di Palermo. A seminare panico e paura sono stati i familiari di una donna che è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello ...