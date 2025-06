Cala l’inflazione in area euro ma l’Ocse resta in guardia Scende la disoccupazione anche in Italia

L'inflazione nell'area euro scende all'1,9%, portando un raggio di speranza in un contesto economico in evoluzione. Anche l'Italia segna un passo avanti con la disoccupazione in calo. Ma attenzione: l’OCSE rimane vigile, sottolineando che la stabilità è ancora una sfida. Un punto chiave? L'inflazione core, che misura la salute economica al netto delle oscillazioni, è un indicatore cruciale da seguire per capire il futuro delle nostre finanze.

L'inflazione annua nell'area euro è calata all'1,9% in maggio, rispetto al 2,2% di aprile, secondo la stima flash di Eurostat. Il dato è inferiore alle attese del mercato. Al netto di cibo, alcol, tabacchi ed energia, l'inflazione core (la misura dell'aumento medio dei prezzi escludendo dal conteggio i beni soggetti a forte volatilità di prezzo

Leggi anche L'inflazione cala all'1,7%, ma vola il carrello della spesa - L'inflazione in Italia scende all'1,7%, ma il carrello della spesa continua a pesare! Mentre i prezzi energetici calano, le bollette quotidiane sembrano non subire lo stesso destino.

