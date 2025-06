Cade in una buca nel deposito treni e si procura un trauma cranico condannato il responsabile dell’impianto

Un incidente che fa riflettere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un dipendente di Trenord ha subito un grave trauma cranico a causa di una buca non protetta, portando alla condanna del responsabile dell'impianto. Questo episodio mette in luce l'importanza di norme di sicurezza adeguate e il dovere di proteggere i lavoratori. La prevenzione è fondamentale: un piccolo accorgimento può salvare vite e prevenire tragedie.

Il 23 ottobre 2021 un 46enne dipendente di Trenord è caduto in un vano di accesso a un varco di ispezione dei treni nel deposito di Lentate sul Seveso (Monza) riportando un grave trauma cranico. L'allora responsabile dell'impianto è stato condannato in primo grado a 2 mesi per non aver provvisto un parapetto che avrebbe evitato l'infortunio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

