Cade in moto sulla Statale 45 | grave un motociclista sessantenne

Un brutto risveglio per il motociclista sessantenne coinvolto in un incidente sulla statale 45, in alta Val Trebbia. La caduta solitaria ha richiamato l’elisoccorso, sottolineando il rischio crescente per i motociclisti, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. La passione per le due ruote deve sempre andare di pari passo con la prudenza. Rimanete aggiornati sull’evoluzione della situazione e sulla sicurezza stradale!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente in alta Val Trebbia, elisoccorso in azione. Un motociclista di 60 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, martedì 3 giugno, in un incidente avvenuto intorno alle 7.30 nella frazione di Isola, nel comune di Rovegno, lungo la strada statale 45, in alta Val Trebbia. Caduta solitaria e gravi conseguenze. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire — forse una distrazione o un malore improvviso — e sarebbe caduto da solo, senza coinvolgere altri veicoli. Nell’impatto ha riportato una frattura esposta alla tibia e altri traumi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cade in moto sulla Statale 45: grave un motociclista sessantenne

Leggi anche Milano, un 21enne cade mentre fugge in moto dalla polizia e muore | Tensione in ospedale: parenti e amici volevano vedere il loro caro - A Milano, un giovane di 21 anni è deceduto dopo un incidente mentre fuggiva in moto dalla Polizia, generando tensione in ospedale tra parenti e amici desiderosi di vederlo.

Approfondimenti da altre fonti

In moto contro un daino sulla statale 45: è grave

Secondo primocanale.it: Dramma questa mattina sulla statale 45 a Rovegno dove un uomo alla guida della sua moto si è scontrato contro un daino. L'animale selvatico sarebbe sbucato dal nulla.

Rovegno, cade in moto sulla provinciale 45: grave sessantenne soccorso in elicottero

Segnala ilsecoloxix.it: Un uomo di circa sessant’anni è in gravi condizioni al policlinico San Martino, dove è arrivato in elicottero, dopo una caduta in moto sulla provinciale 45 ...

Scontro tra auto e moto lungo la Statale 45

Come scrive ilpiacenza.it: Scontro tra un’auto Mercedes e una moto Yamaha lungo la Statale 45, nella giornata di domenica 25 maggio. Alle porte di Rivergaro, al bivio per Pieve Dugliara, è avvenuto l’incidente. A farne le spese ...