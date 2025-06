Cade il governo in Olanda Wilders ritira il sostegno alla coalizione | Introduzione della politica migratoria troppo lenta

L'Olanda è scossa da un terremoto politico: Geert Wilders, leader del Partito della Libertà, ritira il sostegno alla coalizione, segnalando una crescente insoddisfazione per la gestione della politica migratoria. Questo evento non è isolato, ma riflette un trend europeo di crisi dei governi e tensioni su temi migratori. Un dato interessante? La caduta dell'esecutivo olandese potrebbe influenzare le elezioni in altri paesi, accendendo il dibattito sull'identità nazionale.

Terremoto politico in Olanda dopo che il leader della formazione di destra Partito della libertà (Pvv) Geert Wilders ha ritirato il suo sostegno alla coalizione, facendo così cadere il governo. Lo hanno annunciato i leader degli altri partiti della coalizione dopo una breve consultazione con il leader del Pvv, stando a quanto riporta l’agenzia olandese ANP. Il futuro del governo di destra guidato dall’indipendente Dick Schoof era già incerto dopo una riunione straordinaria sulla migrazione tenutasi lunedì sera tra i leader della coalizione. Wilders aveva già espresso il suo scetticismo sulla sopravvivenza della coalizione, al potere da meno di un anno, dopo aver chiesto un giro di vite sulle politiche migratorie. 🔗 Leggi su Open.online

