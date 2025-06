Cade e si ferisce la testa mentre è in spiaggia 16enne in ospedale in elicottero

Un pomeriggio di sole si trasforma in un incubo: un giovane di 16 anni è stato trasferito in ospedale in elicottero dopo un incidente in spiaggia a San Fruttuoso di Camogli. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza sulle nostre coste, dove molte famiglie stanno approfittando dell'estate per momenti di relax. Attenzione e precauzione sono fondamentali, perché un attimo può cambiare tutto.

Brutta avventura per un ragazzo di 16 anni che, mentre trascorreva una giornata in spiaggia a San Fruttuoso di Camogli, è caduto e si è ferito alla testa. È successo martedì verso le 13. Subito sul posto la Croce Verde di Camogli con idroambulanza e ambulanza e la capitaneria di porto. Ma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Cade e si ferisce la testa mentre è in spiaggia, 16enne in ospedale in elicottero

