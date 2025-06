Cade dalle spallette e muore | spunta il video

Una tragedia che getta un'ombra su una notte di festa. Un giovane di 23 anni, probabilmente alterato dall'alcol, ha perso la vita cadendo dalle spallette nel centro di Pisa. Questo drammatico evento riaccende il dibattito sull’abuso di alcol tra i giovani e sulla necessità di sensibilizzazione. Il video della caduta, ora circolante, invita a riflettere: quali misure possiamo prendere per prevenire simili tragedie? La sicurezza notturna deve diventare una priorità collettiva.

Sarebbe caduto da solo, probabilmente in stato di alterazione dovuto ai fumi dell’alcol, il giovane tunisino di 23 anni trovato morto nella mattina di sabato 31 maggio, intorno alle 6, sulla banchina del Lungarno Mediceo, all’altezza di piazza Cairoli, nel pieno centro di Pisa. A chiarire le circostanze dell’accaduto, secondo quanto appreso, sono le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero inquadrato il giovane nell’attimo in cui è precipitato nel vuoto. Secondo fonti investigative, le riprese non lascerebbero spazio a dubbi o interpretazioni: il ragazzo sarebbe caduto dalle spallette del lungarno attorno alle 3 di notte, e in quel momento si trovava da solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it