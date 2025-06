Cade dal balcone e finisce su un’auto | 21enne salva

Un volo drammatico, ma con un finale inaspettato: una 21enne di Sant’Antimo è caduta dal balcone del terzo piano, ma è stata miracolata atterrando su un'auto. Questo episodio riporta alla mente l'importanza della sicurezza domestica e dei controlli nei condomini, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la prevenzione è fondamentale. La vita può riservare colpi di scena incredibili, ma la prudenza non va mai trascurata!

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ tutta da ricostruire la storia che ha portato alla caduta di una 21enne dal balcone del terzo piano del palazzo dove viveva con la famiglia. Il fatto è successo a Sant’Antimo, nel Napoletano, teatro di questo drammatico episodio che si è verificato ieri sera. La 21enne, dopo un volo di diversi metri, è finita su un’auto che era parcheggiata al di sotto e forse questo ha contribuito ad attutire il colpo evitandole la morte. Immediati i soccorsi con la presenza del 118 e dei Carabinieri: la ragazza era dolorante ma viva. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche il tentativo di suicidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cade dal balcone e finisce su un’auto: 21enne salva

