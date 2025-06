Cacciari e la fine del patriarcato

La tragica morte di Martina Carbonaro ha scosso le coscienze, riportando al centro il dibattito sul patriarcato e le dinamiche relazionali tra i giovani. Cacciari interviene, sottolineando che la fine di un’epoca deve partire da una nuova consapevolezza. Questo è il momento giusto per riflettere su come i ragazzi vivono l'amore e il rispetto. Una chiamata all'azione per costruire un futuro più equo e sicuro per tutti.

Il femminicidio di Martina Carbonaro ha riaperto una discussione sul patriarcato e su come i più giovani vivono i rapporti tra i sessi.

