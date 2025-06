caccia al centauro col casco bianco che ha seminato il panico a rosarno

A Rosarno, un uomo col casco bianco ha trasformato la tranquillità di una mattina in una scena da film d'azione, sparando indiscriminatamente e seminando il panico. Questo episodio inquietante non è solo un caso isolato: riflette un trend crescente di violenza nelle città italiane, che solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica. La caccia all'uomo è accesa, e ogni dettaglio potrebbe rivelare una verità più profonda. Rimanete sintonizzati!

È ancora in fuga, l’uomo che sabato mattina ha sparato contro le vetrate di un negozio di abbigliamento, contro una Porsche e contro un’abitazione, a Rosarno, in pieno giorno. Ed è caccia all’uomo con il casco bianco, che sarebbe già stato individuato dai carabinieri, grazie alle telecamere della video sorveglianza presenti in tutte e tre le aree in cui è avvenuta l’esplosione di colpi. 🔗 Leggi su Feedpress.me