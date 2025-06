Caccia a nuovo personale piccole imprese in difficoltà

Le piccole imprese italiane sono pronte a rilanciarsi, con metà di esse desiderose di nuove assunzioni entro la fine del 2025. Tuttavia, il mercato del lavoro presenta ostacoli significativi nel trovare le giuste professionalità. Questo scenario riflette un trend più ampio: la crescente difficoltà nel connettere talenti e opportunità, mettendo in luce l'importanza di strategie innovative per attrarre e formare i giovani del futuro. Un'opportunità da non perdere!

Una piccola impresa su due vorrebbe procedere a nuove assunzioni nel secondo semestre 2025, ma si trova a fronteggiare gravi difficoltà nel reperire le figure professionali necessarie, anche per via di un mercato del lavoro che ad oggi non favorisce l’incontro tra domanda e offerta. A rilevarlo è un’indagine condotta a livello nazionale dall’Area studi e ricerche della Cna tra un campione di oltre 2.000 imprese artigiane, micro e piccole associate e attive in parte anche nel Piceno. I settori in cui si avverte maggiormente l’esigenza di nuova forza lavoro sono le costruzioni (con il 57,5% di imprese intenzionate ad assumere), seguono la manifattura (51,9%) e, sotto la media, il comparto dei servizi (45,6%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia a nuovo personale, piccole imprese in difficoltà

