Bus in Toscana linea 31 | torna il collegamento fra San Gimignano e Volterra Orari e fermate

Buone notizie per gli amanti della Toscana! La linea 31 di Autolinee Toscane riattiva il collegamento tra San Gimignano e Volterra, due perle del nostro patrimonio culturale. Dal 5 giugno 2025, potrai viaggiare comodamente in autobus, riscoprendo la bellezza dei borghi toscani. Un'opportunità imperdibile per chi desidera esplorare le tradizioni e la gastronomia locali. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

Torna la linea 31 di Autolinee Toscane che collega in autobus San Gimignano e Volterra: le prime corse sono in programma giovedì 5 giugno 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bus in Toscana, linea 31: torna il collegamento fra San Gimignano e Volterra. Orari e fermate

Approfondimenti da altre fonti

Questa estate scelgo la Toscana (e l'autobus); E Lumen fu! torna lo spazio dedicato a musica, eventi e arte \ VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Linea 31, nuovo collegamento bus San Gimignano – Volterra

obiettivotre.com scrive: Un collegamento interrotto da 60 anni e che adesso è di nuovo attivo grazie alla sinergia tra Comuni, Regione Toscana, Associazioni degli Albergatori e gestore del Tpl Autolinee Toscane. La linea 31 ...

San Gimignano e Volterra più vicine con i bus della nuova linea 31

Come scrive radiosienatv.it: Tra San Gimignano e Volterra ci sono esattamente 31 chilometri. Fatti di curve, panorami mozzafiato e scorci di paesaggio tipici della Toscana che ... dall’11 giugno prossimo partirà la nuova linea ...

San Gimignano e Volterra più vicine con i bus della nuova linea 31

Secondo valdelsa.net: Fatti di curve, panorami mozzafiato e scorci di paesaggio tipici della Toscana che, finora ... dall’11 giugno prossimo partirà lanuova linea extraurbana regionale 31. Trentuno sono il numero di ...