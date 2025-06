Bus al posto dei treni per una settimana tra Torino Stura e Rivarolo | cosa cambia

?? In arrivo bus al posto dei treni tra Torino Stura e Rivarolo! Dal 7 al 15 giugno, i lavori infrastrutturali sulla linea SFM 1 Rivarolo-Chieri richiedono un cambio radicale nel trasporto. Un'opportunità per riflettere sull'importanza della manutenzione delle reti e il loro impatto sulla mobilità urbana. Non perdere l'occasione di scoprire come questi interventi possano migliorare le tue future corse! ???

Sono in arrivo modifiche alla circolazione dei treni per consentire i lavori infrastrutturali programmati tra sabato 7 e domenica 15 giugno sulla linea SFM 1 Rivarolo-Chieri. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale Trenitalia ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Bus al posto dei treni per una settimana tra Torino Stura e Rivarolo: cosa cambia

Segui queste discussioni sui social

Rugby: 6 Nazioni donne; Italia-Galles 44-12 – Altri Sport #azzurro #classifica #donna #galles #inghilterra #Italia #italy #Nazioni #notizie #Parma #partita #posto #quinta #successo #torneo Leggi la discussione

Rugby: 6 Nazioni donne; Italia-Galles 44-12 – Altri Sport #azzurro #classifica #donna #galles #inghilterra #Italia #italy #Nazioni #notizie #Parma #partita #posto #quinta #successo #torneo Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stop ai treni per tre mesi, arrivano gli autobus sostitutivi

Scrive msn.com: Modifiche alla circolazione dei treni, da lunedì 9 giugno al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico ...

Metro C, 24 e 25 maggio bus al posto dei treni

Segnala informazione.it: Primo piano Metro C, 24 e 25 maggio bus al posto dei treni Per i lavori di prolungamento al Colosseo. Sostituzione da inizio a fine servizio Stop della linea per due giorni e bus al posto dei treni da ...

Stop ai treni tra Lecco e Sondrio, caos bus sostitutivi: troppi passeggeri, pochi mezzi. Ma è solo un antipasto di cosa succederà in estate

Segnala ilgiorno.it: Varenna (Lodi) – Male la prima per i bus al posto dei treni sulla Lecco - Sondrio ... Varenna - una delle mete più gettonate durante i fine settimana - e Bellano, in seguito all’interruzione ...