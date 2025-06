Burgez in crisi la catena di fast food è in liquidazione | dal Vangelo dell’hamburger ai debiti scaduti la parabola in 10 anni

Burgez, il fast food che ha conquistato Milano con il suo stile irriverente, ora si trova in difficoltà e in liquidazione. Dopo un decennio di successi, dalle vette dell'Expo ai debiti insostenibili, la catena rappresenta un caso emblematico di come anche i brand più innovativi possano trovarsi a fare i conti con la realtà del mercato. Riflessioni su un settore in continua evoluzione: chi sarà il prossimo a cadere?

Milano – Il “fast food più irriverente del mondo” ha conosciuto il suo exploit nella Milano di Expo, grazie anche a un’intensa attività di marketing e comunicazione, esportando il marchio Burgez anche in altre città d’Italia. Una parabola che ora si è scontrata con la crisi, e con debiti che si sono accumulati fino a mettere a rischio l’attività imprenditoriale. Il Tribunale fallimentare di Milano, nei giorni scorsi, ha dichiarato l’ apertura della liquidazione giudiziale di Burgez Srl, la società con sede in viale Vittorio Veneto 28 fondata dal vulcanico imprenditore e scrittore Simone Ciaruffoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Burgez in crisi, la catena di fast food è in liquidazione: dal Vangelo dell’hamburger ai debiti scaduti, la parabola in 10 anni

