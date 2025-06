Buonissima Torino | perché la speciale edizione estiva è l' occasione giusta per scoprire la gastronomia piemontese e non solo

Scoprite Torino, la capitale della gastronomia italiana di quest'estate! Con la speciale edizione estiva di Buonissima, avrete l'opportunità di assaporare le delizie piemontesi mentre i migliori ristoranti si sfidano per il titolo di eccellenza. Non è solo una cena, ma un viaggio sensoriale che celebra la tradizione e l'innovazione culinaria. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di gustare piatti da chef stellati sotto il cielo torinese!

Torino, a metà giugno, è davvero la capitale gastronomica d'Italia: alle cene della The 50 Best Restaurants 2025 si aggiungono gli eventi della Buonissima Summer Edition. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Buonissima Torino: perché la speciale edizione estiva è l'occasione giusta per scoprire la gastronomia piemontese (e non solo)

Buonissima Torino: perché la speciale edizione estiva è l'occasione giusta per scoprire la gastronomia piemontese (e non solo); 50 cuochi mondiali e 25 eventi speciali: Torino torna capitale del gusto con Buonissima Summer Edition; Buonissima Summer Edition, 50 cuochi e chef a Torino; L'estate più buona di sempre: Torino accende i fornelli con Buonissima!.

vanityfair.it scrive: Non solo per Buonissima, ma anche per la The World's 50 Best Restaurants, l'evento più celebre del fine dining, che proprio in quei giorni fa tappa in città con la sua prima edizione italiana ... di ...

Come scrive msn.com: Torino diventa capitale internazionale della gastronomia mondiale, e celebra la migliore cucina in tutte le sue forme con una speciale edizione di Buonissima, l'evento gastronomico ideato dai giornali ...

Segnala ansa.it: Torino diventa capitale internazionale della gastronomia mondiale, e celebra la migliore cucina in tutte le sue forme con una speciale edizione di Buonissima, l'evento gastronomico ideato dai ...