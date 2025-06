Bullismo Lazio protagonista della campagna di prevenzione nelle scuole e nello sport

In Lazio, il bullismo è al centro di una campagna di prevenzione nelle scuole e nel mondo dello sport, un'iniziativa che si inserisce nel crescente impegno per creare ambienti più sicuri e inclusivi. La violenza verbale può lasciare segni indelebili, proprio come una ferita fisica. Coinvolgere giovani atleti e studenti è fondamentale: insieme, possiamo costruire una cultura del rispetto e della solidarietà. È tempo di dire basta al silenzio!

Una parola, specie se cattiva, ripetuta nel tempo fa più male di un osso rotto. È da qui che inizia il concetto di bullismo, di cui si è parlato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

Faccio delle riflessioni sul #bullismo org/deny/lettera-aperta-a-mio-figlio-sul-bullismo Leggi la discussione

Fedez super-ospite al congresso di Forza Italia Giovani. Gasparri: «Ci ho parlato di disagio giovanile» #?? #POLITICA #Bullismo #Centrodestra #Fedez #ForzaItalia #Giovani #Influencer #MaurizioGasparri #Salutementale #Socialmedia #Openonlin… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bullismo, Lazio protagonista della campagna di prevenzione nelle scuole e nello sport

Da calciomercato.com: È da qui che inizia il concetto di bullismo, di cui si è parlato questa mattina allo Stadio Olimpico di Roma. La SS Lazio ha organizzato infatti un convegno, con il patrocinio e la collaborazione di ...

Lazio, all’Olimpico il convegno per la lotta al bullismo: le parole dei protagonisti - FT&VD

Scrive lalaziosiamonoi.it: Una mattinata all’insegna della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. All’Olimpico si sta tenendo un convegno organizzato dalla Lazio, col patrocinio e la collaborazione ...

Lazio, convegno contro il bullismo a scuola e nello sport: tutte le informazioni sull'evento

Si legge su laziopress.it: Tutte le informazioni sul convegno della Lazio contro il bullismo nelle scuole e nello sport, ecco chi partecipa ...