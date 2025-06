Bublik il tennista delle stranezze rinato dopo una sbornia

Alexander Bublik è tornato a far parlare di sé! Dopo una sbornia di emozioni e una fase altalenante, il tennista kazako si prepara a sfidare Jannik Sinner ai quarti di finale di Parigi. Con il suo carattere eccentrico in un circuito di "robot", Bublik rappresenta il trend della autenticità nel mondo sportivo. Un campione che non teme di essere se stesso: chi vincerà questa battaglia tra stili opposti?

AGI - Conosciuto per le sue eccentricità in campo e per non avere peli sulla lingua, il kazako Alexander Bublik, lo sfidante ai quarti di finale di Jannik Sinner a Parigi, è una figura fuori dal coro in un circuito ATP popolato, a suo dire, da “robot” che lo fanno sentire “diverso”. A inizio marzo, Bublik, che a maggio 2024 era arrivato al 17º posto del ranking mondiale e che oggi è sceso al numero 62, è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells da Yosuke Watanuki, allora numero 349 del mondo. Dopo quella che era l'ottava sconfitta in dieci incontri disputati nel 2025, il nativo di Gatcina, scivolò fino alla posizione numero 82, la sua peggior classifica degli ultimi sei anni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bublik, il tennista delle stranezze rinato dopo una sbornia

