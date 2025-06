bublik ha creato il più grande show mai visto

Alexander Bublik segna un punto di svolta nel tennis mondiale, trionfando in un match da brivido contro Jack Draper. "La vita ti dà chance uniche", afferma, e lui ha colto al volo questa opportunità. La velocità con cui ha gestito quei momenti cruciali rivela quanto conti saper affrontare la pressione. Una lezione per tutti, non solo per gli sportivi: le occasioni vanno afferrate al volo! E chissà quali sorprese ci riserverà il torneo.

«Alle volte la vita ti dà una chance, e io sentivo che era questa la mia», dice Alexander Bublik, o quel che resta di lui, dopo la vittoria contro Jack Draper. Forse per la paura di perderla, questa chance, faceva le cose di fretta, in quell’ultimo game surreale, in cui serviva per il match. Per andare ai quarti di finale di uno Slam per la prima volta in carriera. Nevrotico, sull’orlo del panico, non faceva passare che pochi secondi fra un servizio e l’altro, per non darsi il tempo di pensare, per togliersi la partita come se fosse un cerotto. E se doveva perdere il servizio, e subire la rimonta, che perdesse, non voleva più pensarci. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com