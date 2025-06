Bruno travolto da un’auto in fuga dai carabinieri rabbia del figlio | Se la giustizia farà bene mi aiuterà

Un tragico incidente scuote la comunità di Sant'Agata Bolognese: Bruno Ansaloni, 56 anni, è stato travolto da un'auto in fuga dai carabinieri. La rabbia del figlio, che cerca giustizia, mette in luce una questione attuale: la sicurezza stradale e l'impunità. "Se la giustizia farà bene il suo corso", afferma il giovane, sottolineando quanto sia fondamentale per le famiglie trovare conforto e risposte in situazioni così drammatiche.

“Provo tanto dolore e tanta rabbia ma se la giustizia farà bene il suo corso questo mi aiuterà molto” ha dichiarato il 22enne primogenito di Bruno Ansaloni, il 56enne travolto da un’auto in fuga dai carabinieri nel Bolognese. La comunità di Sant’Agata Bolognese si stringe ora attorno al 22enne e alla madre che resta ricoverata per le ferite dell’impatto anche se fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi era Bruno Ansaloni, l'imprenditore travolto e ucciso da tre giovani in fuga dalla polizia - Bruno Ansaloni, un imprenditore rispettato e amato nella sua comunità, è stato tragicamente travolto da un'auto in fuga.

