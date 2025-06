Bruno Recchioni | tra successi locali e attesa per la trattativa con Tumas Group

Il Bruno Recchioni si trova al centro di un'intricata fase di transizione, tra successi locali e l'attesa per il possibile accordo con Tumas Group. Mentre le temperature si alzano, cresce anche l'aspettativa per un futuro brillante. La mancata partenza della nazionale non ha spento gli entusiasmi: il sogno di eventi straordinari continua a pulsare. Riuscirà lo stadio a tornare a splendere come merita? Le prossime settimane diranno molto!

La calura di questi giorni accompagna un periodo post campionato di transizione anche dalle parti del Bruno Recchioni. Uno stadio che stava preparando il suo vestito migliore in vista del doppio impegno della nazionale venerdì 6 giugno e il lunedì successivo con il Paraguay. Doppio impegno però saltato per la mancata partenza per l’Europa da parte della squadra sudamericana che ha rinunciato al doppio impegno e la nazionale di Bernardo Corradi ha ripiegato in un collegiale con tanto di test interno con l’Under 21. Per rivedere l’ Under 20 a Fermo forse, c’è uno spiraglio, se ne riparlerà intorno a fine estate quando al Mondiale Under 20 in Cile mancherà poco più di un mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bruno Recchioni: tra successi locali e attesa per la trattativa con Tumas Group

Leggi anche La nazionale under 20 sarà di scena al Bruno Recchioni - La nazionale Under 20 si prepara a scendere in campo al Bruno Recchioni di Fermo per due amichevoli preparatorie.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bruno Recchioni: tra successi locali e attesa per la trattativa con Tumas Group

Scrive ilrestodelcarlino.it: Il Bruno Recchioni vive momenti di transizione tra successi locali e l'attesa della trattativa con il Tumas Group.

Fermana-Civitanovese: Sfida Cruciale al Bruno Recchioni tra Assenze e Tensione

Secondo msn.com: Oggi alle 15 sarà un Bruno Recchioni pieno di tensione, ma non stracolmo di pubblico, quello che ospiterà la sfida tra Fermana e Civitanovese. Pochi giri di parole: alla Fermana per sperare ...

Bruno Recchioni, onorata ancora una volta la memoria del compianto mediano gialloblù

Scrive cronachefermane.it: FERMO – Prima della gara con il Cesena, svolta e vinta con pieno merito nella giornata di ieri (leggi l’articolo sotto correlato), la Fermana ha voluto onorare la memoria di Bruno Recchioni, con lo ...