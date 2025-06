Bruno Fernandes spiega la sua decisione di rimanere al Manchester United e rifiutare la mossa dell’Arabia Saudita

Bruno Fernandes ha scelto di restare al Manchester United, rifiutando l’offerta allettante dell’Al Hilal saudita. La sua decisione dimostra la volontà di competere ai massimi livelli in Europa, un segnale forte in un'epoca in cui sempre più calciatori seguono strade lucrative verso il Golfo. L'attaccamento ai valori sportivi è ancora vivo, e Fernandes ne è un chiaro esempio. Rimanere in Premier significa continuare a scrivere la propria storia nel calcio che conta.

2025-06-03 21:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Bruno Fernandes ha deciso di rimanere al Manchester United e rifiutare una mossa Saudita Side Al Hilal per il desiderio di rimanere ai massimi livelli. La scorsa settimana è stato riferito che Fernandes stava prendendo in seria considerazione un’offerta redditizia da parte di Al Hilal dopo la peggiore stagione della Premier League nella storia dello United, che li ha visti finire 15 °. La sconfitta per il Tottenham nella finale di Europa League ha assicurato che non giocheranno in Champions League, con la stagione 2025-26 che è stata la prima dal 2014-15 senza calcio europeo all’Old Trafford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Il Manchester United ha messo in guardia dal vendere Bruno Fernandes - Il Manchester United ha avvisato le squadre interessate riguardo a Bruno Fernandes, il quale è stato al centro di speculazioni sul mercato.

Segui queste discussioni sui social

Manchester United captain Bruno Fernandes has rejected a move to Saudi Pro-League side Al-Hilal. Leggi la discussione

Manchester United captain Bruno Fernandes is giving serious consideration to quitting the club and taking up a massive offer to join Saudi Pro-League side Al Hilal. Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Capuano: "Mi spiegate perchè nel pieno della carriera giocatori come Osimhen o Bruno Fernandes..."

Come scrive tuttojuve.com: Il giornalista Giovanni Capuano, sul suo profilo X, si è espresso in merito alle trattative che porterebbero alcuni giocatori come Osimhen, Theo Hernandez, Ederson e Bruno Fernandes ...

Bruno Fernandes dice no ai milioni dell'Al-Hilal

Riporta msn.com: E' il caso di Bruno Fernandes che, scrive la Bbc, ha rifiutato un'offerta tra gli 80 ed i 100 milioni di sterline per lasciare il Manchester United e trasferirsi all'Al-Hilal, il club che sta tentando ...

Bruno Fernandes rifiuta l'offerta milionaria dell'Al-Hilal per restare al Manchester United

Da sport.quotidiano.net: Bruno Fernandes ha scelto di restare al Manchester United, rifiutando un'offerta tra 80 e 100 milioni di sterline dall'Al-Hilal.