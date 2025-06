Bruno Fernandes rifiuta 100 milioni dall’Arabia | “Amo il calcio e voglio giocare ai massimi livelli”

Bruno Fernandes dice no a 100 milioni dall'Arabia Saudita, dimostrando che l'amore per il calcio supera le tentazioni economiche. "Voglio giocare ai massimi livelli", afferma il centrocampista portoghese, scelto di restare al Manchester United. In un'epoca in cui i club arabi attraggono star con contratti stratosferici, la scelta di Fernandes è un segnale potente: il valore del gioco e della competizione rimane in cima alla lista dei veri campioni.

Il centrocampista portoghese ha deciso di rifiutare la sontuosa offerta dell'Al Hilal. Bruno Fernandes continuerĂ a giocare con il Manchester United: "Sarebbe stato facile andare in Arabia Saudita, ma voglio giocare ai massimi livelli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Il Manchester United ha messo in guardia dal vendere Bruno Fernandes - Il Manchester United ha avvisato le squadre interessate riguardo a Bruno Fernandes, il quale è stato al centro di speculazioni sul mercato.

Segui queste discussioni su X

Fabrizio Romano avvisa: non solo Simone #Inzaghi L’Al Hilal si prepara ad un super mercato, nonostante il no di Bruno Fernandes #Calciomercato #DAZN Tweet live su X

Se lui, Theo e Osi andassero in Arabia avendo tutti tra i 25 e i 27 anni, dimostrerebbero zero ambizione. A quell'età si va in una big, sei nel pieno della tua maturazione calcistica. Ma tant'è. Tweet live su X

ULTIME di MERCATO - #TheoHernandez non ha ancora sciolto i dubbi per andare in Saudi Pro (c’è accordo col Milan per 30M+5bonus) - Bruno #Fernandes invece ha declinato l’offerta della Saudi Pro - il #Tottenham ha riscattato #Danso per 25M - #Arsenal Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Bruno Fernandes rifiuta 100 milioni dall’Arabia: “Amo il calcio e voglio giocare ai massimi livelli”

Lo riporta fanpage.it: Il centrocampista portoghese ha deciso di rifiutare la sontuosa offerta dell’Al Hilal. Bruno Fernandes continuerà a giocare con il Manchester United: “Sarebbe stato facile andare in Arabia Saudita, ma ...

Bruno Fernandes rifiuta la gigantesca offerta di 100 milioni di sterline da Al-Hilal, rimarrà al Manchester United

Come scrive msn.com: Buone notizie (e finalmente un po' di sollievo) per il Manchester United, visto che è stato appena riferito che il giocatore portoghese e capitano della squadra inglese, per la quale gioca dal 2020, h ...

Bruno Fernandes rifiuta l'offerta milionaria dell'Al-Hilal per restare al Manchester United

Secondo sport.quotidiano.net: Bruno Fernandes ha scelto di restare al Manchester United, rifiutando un'offerta tra 80 e 100 milioni di sterline dall'Al-Hilal.