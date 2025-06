Bruciata l' auto del padre di un calciatore lo sfogo della vittima | Bastardi è la definizione migliore

Un gesto inqualificabile ha colpito Massimo Samele, padre del calciatore dell'Alcione. "Bastardi è la definizione migliore", ha dichiarato, mentre la sua auto bruciava, simbolo di un attacco personale e violento. Questo episodio si inserisce in un contesto allarmante di aggressioni nel mondo dello sport, dove la passione si trasforma in odio. È ora di unirsi contro tali atti: lo sport deve restare un pretesto per il dialogo, non per la violenza.

"Bastardi è la definizione migliore". Con queste parole Massimo Samele, padre del centravanti dell'Alcione in serie C, nonché presidente dell'Avis di Carapelle, ha commentato, con tanto di foto del veicolo avvolto e distrutto dalle fiamme, l'incendio della sua autovettura avvenuta nella notte del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Bruciata l'auto del padre di un calciatore, lo sfogo della vittima: "Bastardi è la definizione migliore"

