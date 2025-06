Brooklyn Beckham e la moglie assumono l’avvocato di Meghan Markle dopo la lite in famiglia

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si trovano a navigare acque tempestose, proprio come Meghan Markle e Harry. Assumere Jenny Afia, avvocato esperto del gossip reale, indica che la coppia non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Questo passo suscita interrogativi: quali segreti si celano dietro le quinte della celebre famiglia Beckham? In un'epoca in cui la verità è spesso offuscata, ogni scelta conta. Rimanete sintonizzati!

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sulla scia di Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha deciso di assumere Jenny Afia, un brillante avvocato dello studio legale Schillings, nota per aver rappresentato in passato i Duchi di Sussex. La decisione arriva in un momento in cui le tensioni con la famiglia Beckham persistono, in particolare dopo l’incidente avvenuto durante le nozze di Brooklyn e Nicola, celebrate nel 2022. In passato Afia ha difeso la Markle nella sua causa per violazione della privacy e del copyright contro il Mail on Sunday ed è apparsa in un documentario della BBC che affrontava le accuse di bullismo ai danni dell’ex attrice. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brooklyn Beckham e la moglie assumono l’avvocato di Meghan Markle dopo la lite in famiglia

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a cena da Harry e Meghan nella villa di Montecito - Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono stati protagonisti di una serata speciale a Montecito, ospiti di Harry e Meghan.

