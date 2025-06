bronco pneumopatia patto per la prevenzione nella popolazione

La broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è un'emergenza sanitaria globale, terza causa di morte nel mondo. In provincia di Ferrara, il problema risulta altrettanto grave, con una percentuale di colpiti che potrebbe essere sottostimata. Il recente patto per la prevenzione ci invita a riflettere sull’importanza della diagnosi precoce: ogni vita conta e la consapevolezza può fare la differenza. È tempo di agire!

Un report sulla Bronco pneumopatia cronico ostruttiva, terza causa di morte a livello mondiale dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, causa del 50% dei decessi per malattie respiratorie. Dati confermati anche sul territorio ferrarese. Colpisce dal 3 al 6% della popolazione, una percentuale presumibilmente in difetto per mancate diagnosi dovute alla sottovalutazione dei sintomi da parte del paziente, che arriva dal medico in fase conclamata. Il vulnus è la prevenzione, di per sé semplicissima. Per individuare la Bpco è infatti sufficiente sottoporsi ad una spirometria. Tuttavia, non essendovi oggi programmi di screening, il rischio è individuare il paziente in una fase conclamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it