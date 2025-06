Brindisi firmati musica e friggione Notte divina alla chiesa del Carmine

Magia, sapori e musica si fondono nel cuore di Medicina con "Carmine Divino". Venerdì sera, la Chiesa del Carmine si trasformerà in un palcoscenico di gusto dove il friggione e le melodie locali saranno protagonisti. Un’occasione imperdibile per riscoprire i tesori enogastronomici del nostro territorio, mentre la musica accompagnerà ogni morso. Un brindisi alla tradizione, in un’atmosfera che promette di essere davvero divina!

Sapori, arte e musica. Torna l’evento enogastronomico "Carmine Divino", venerdì dalle ore 20.30 nella Chiesa del Carmine, in via Libertà 97 a Medicina. L’amministrazione comunale, in collaborazione con I Portici di Medicina, presenta la quarta edizione di "Carmine Divino", evento enogastronomico di punta che celebra i prodotti del territorio in una cornice di grande suggestione artistica e culturale: la Chiesa del Carmine. Anche quest’anno hanno contribuito alla realizzazione gli sponsor Bcc ravennate forlivese e imolese e Confcommercio Bologna. L’iniziativa si svolgerà in occasione de "La lunga notte delle chiese", manifestazione nazionale che valorizza il patrimonio religioso e artistico italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brindisi firmati, musica e friggione. Notte divina alla chiesa del Carmine

