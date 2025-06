Brad Pitt Angelina Jolie la figlia cambia nome | ecco la nuova identità scelta per il debutto nel mondo della moda

La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie stupisce il mondo con il suo nuovo nome e un debutto nel fashion system. A soli 19 anni, ha scelto di distaccarsi dai genitori famosi per affermare la sua identità. In un'epoca in cui l'autenticità è il trend che conquista le nuove generazioni, il suo gesto rappresenta un forte messaggio di libertà e creatività. Riuscirà a farsi strada nel competitivo universo della moda?

Ha solo 19 anni, ma sa già come scrivere il suo nome. Letteralmente. La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie ha deciso di voltare pagina, e lo ha fatto nel modo più elegante, scenografico e simbolico possibile: con un debutto da coreografa in un evento moda esclusivo e un nuovo nome che è tutto un programma. Niente cognome paterno, uno pseudonimo evocativo e uno sguardo dritto verso il futuro. La nuova Shiloh è qui. E si fa chiamare diversamente. Brad Pitt Angelina Jolie, la figlia cambia nome. Durante una serata al tramonto a Los Angeles, dedicata al lancio della capsule collection di Isabel Marant x Net-A-Porter, Shiloh Jolie-Pitt ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda come coreografa ufficiale di una performance inedita, sulle note del brano Naïve cantato dal vivo dall’artista Luella. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brad Pitt Angelina Jolie, la figlia cambia nome: ecco la nuova identità scelta per il debutto nel mondo della moda

