Sabato 7 giugno, il Museo Diocesano riapre le porte all'arte sacra contemporanea con una mostra imperdibile: i bozzetti di Michele Parisi e Davide Corona. Questo evento rappresenta un'interessante fusione tra fede e creatività, riflettendo un trend attuale che vede l'arte come medium di spiritualità. Scoprirete come questi artisti reinterpretano la tradizione, dando vita a un dialogo fresco e coinvolgente. Non perderti questa occasione di esplorare l'arte in un contesto nuovo

Sabato 7 giugno alle 10¬†il Museo Diocesano riaprir√† i suoi spazi allarte sacra contemporanea ¬†inaugurando la Mostra dei bozzetti degli artisti Michele Parisi e Davide Corona, protagonisti di un laboratorio che dal 2023, attorno alla chiesa di Maria SS.ma del Carmelo ad Archi, intreccia i percorsi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ¬© Reggiotoday.it - Bozzetti degli artisti Parisi e Corona: arte e fede al Museo Diocesano

