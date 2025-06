Bove fa visita all’Italia U21 | Voglio bene a questi ragazzi spero di esserci in Slovacchia

Bove visita l'Under 21, un gesto che parla di futuro e speranza. "Voglio bene a questi ragazzi", dice, mentre la Roma si prepara ad accogliere Gasperini, un maestro di sogni e successi. In un momento in cui le panchine della Serie A sono in fermento, il mercato si scalda, ma il calcio continua a emozionare. Siamo pronti a vivere una nuova avventura: l’attesa è palpabile!

Nella settimana che dovrebbe definire con certezza il quadro delle panchine della prossima Serie A, la Roma si prepara ad accogliere un Gasperini pronto a far sognare una piazza che spera possa replicare il mirabolante lavoro fatto a Bergamo. Ora il mercato, ma nonostante la stagione dia volta al termine c’è ancora del calcio giocato da seguire, e non solo con il Mondiale per Club: l’ 11 giugno parte l’Europeo U21, e proprio quel giorno esordirà l’Italia di Carmine Nunziata, in un torneo dove la nostra Nazionale vuole recitare un ruolo da protagonista. Baldanzi e Pisilli in rappresentanza della Roma nella spedizione in Slovacchia, con la squadra che, prima della partenza di domenica, sta svolgendo i proprio allenamenti al CPO di Tirrenia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bove fa visita all’Italia U21: “Voglio bene a questi ragazzi, spero di esserci in Slovacchia”

