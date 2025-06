Botte da orbi non potranno frequentare i locali del centro storico per due anni

Due giovani galatinesi di 20 e 24 anni sono stati esclusi dai locali del centro storico per due anni, una misura che riflette l'attenzione crescente verso la sicurezza urbana. Questo trend di applicare sanzioni preventive segnala un cambio di rotta nella gestione della vita notturna, mettendo in primo piano la protezione delle comunità . Riflessione interessante: come influenzerà questo provvedimento le dinamiche sociali tra i giovani della città ?

GALATINA – Due galatinesi di 20 e 24 anni non potranno accedere e nemmeno stazionare presso i locali del centro storico della loro città per due anni. Insomma, dovranno tenersi a debita distanza o potrebbe persino scattare una misura più grave. Il provvedimento di prevenzione del Dacur –. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Botte da orbi, non potranno frequentare i locali del centro storico per due anni

Leggi anche Botte da orbi fuori il ritrovo dei latinos su via Casilina: 9 fermi, aggrediti anche i poliziotti - Una notte di caos fuori il Kokus Bar di via Casilina, nel quartiere Torpignattara, dove alcol e tensione sono esplosi in violente zioni.

Segui queste discussioni sui social

Abusata dai #rampolli delle #cosche, #botte dai #familiari per ritrattarenews/2025/04/abusata-rampolli-cosche-botte-familiari-ritrattare-palmi/ Leggi la discussione

ADORO IL GENIO - SLACK WYRM"Alla ricerca del Memeonomicon - Nel frattempo... - 19"Beh dai, non l'ha presa male...#adoroilgenio #9aprile #SlackWyrm #Ferragus #reboot #comics #fumetto #fumetti #fantasy #drago #Draghi #dracaris #vignettediver… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Botte da orbi, non potranno frequentare i locali del centro storico per due anni

Lo riporta lecceprima.it: Si tratta di un paio di giovani di Galatina, fra i responsabili di una furibonda rissa avvenuta a gennaio e già denunciati. Ora arriva anche il Daspo urbano del questore. Foglio di via per un neretino ...

Monti, primarie e botte da orbi

Da panorama.it: Botte da orbi. A 3 giorni dall’apertura dei seggi ... Dopo le elezioni- ha aggiunto- i partiti potranno coinvolgerlo in esperienze di governo“. In sostanza Re Giorgio, vero dominus di tutta ...