Borse europee rallentano in attesa della decisione Bce sui tassi

Le borse europee frenano, in attesa del verdetto della BCE sui tassi di interesse. Con l'inflazione scesa sotto il 2%, molti si chiedono se sarà il momento giusto per un taglio dello 0,25%. Questo scenario potrebbe riscrivere le regole del gioco per gli investimenti e il mercato immobiliare, rendendo la situazione ancora più interessante. Come reagiranno i mercati a questa potenziale mossa? Rimanete sintonizzati!

Rallentano il passo le principali borse europee dopo l'avvio invariato di Wall Street e in lieve rialzo del Nasdaq (+0,1%) in una seduta che appare piuttosto interlocutoria in vista della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo. Le ipotesi sono di un taglio dello 0,25%, alla luce anche del calo dell' inflazione sotto il 2% registrato oggi nell' Eurozona. Milano cede lo 0,2%, stabile Amsterdam nel giorno della crisi di governo, mentre si mantengono in rialzo Londra (+0,15%) e Francoforte (+0,2%). Cedono invece Parigi (-0,14%) e Madrid (-0,8%). In arrivo dagli Usa gli ordini di beni durevoli e di fabbrica, insieme alle vendite di auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee rallentano in attesa della decisione Bce sui tassi

Leggi anche Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi - Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

