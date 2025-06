Borsa | girano in calo in Europa con la crisi di governo in Olanda

La crisi di governo in Olanda scuote le Borse europee, con Milano che segna un -0,5%. Questo è solo l'ultimo capitolo di un’epoca di incertezze globali, dove i dati del settore manifatturiero cinese e le previsioni dell’Ocse pesano sul panorama economico. Un'opportunità per riflettere: come possiamo affrontare queste sfide? La resilienza diventa la chiave per navigare in acque turbolente. Restiamo attenti!

Cade il governo in Olanda e i timori di turbolenze politiche pesano sulle Borse in Europa, che girano tutte in calo. Parigi cede lo 0,15%, Francoforte lo 0,15%, Milano lo 0,5 per cento. E' solo una, l'ennesima notizia che alimenta l'incertezza che si affianca ai dati negativi sul settore manifatturiero cinese, alle previsioni dell'Ocse sull'economia e ai timori per i dazi minacciati da Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa:girano in calo in Europa con la crisi di governo in Olanda

