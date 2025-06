Borsa | Milano chiude in rialzo +023%

Piazza Affari ha chiuso la seduta i rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% a 40.074 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,23%

Leggi anche Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Ne parlano su altre fonti

Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,23%

Si legge su quotidiano.net: Piazza Affari ha chiuso la seduta i rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% a 40.074 punti.

Borsa di Milano chiude in rialzo: Stellantis e Saipem in evidenza

Lo riporta msn.com: La Borsa di Milano chiude in positivo grazie al rinvio dei dazi di Trump. Stellantis e Saipem tra i titoli migliori.

Borsa: Milano in rialzo (+0,3%) frenata da Tim

Scrive msn.com: Piazza Affari chiude la seduta in rialzo ma senza brillare, con il listino diviso a metà tra rialzi e ribassi. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34%, frenato dal calo di Tim (-2,17%). (ANSA) ...